Джоан Роулинг все-таки появится в спецвыпуске «Гарри Поттера»
Анастасия Лях
.30 декабря, 2021
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На фото: Джоан Роулинг
Ранее пресса сообщила, что писательницы не будет в предстоящем специальном выпуске, приуроченном к двадцатилетнему юбилею поттерианы. Но это не совсем так.
Писательницу действительно не пригласили поучаствовать в проекте (скорее всего, из-за ее неодобрительных высказываний в адрес трансгендеров и последующих обвинений со стороны общественности в трансфобии). Однако она в нем появится. В выпуске актеры в числе прочего расскажут о кастинге, и мы увидим запись с Джоан Роулинг, в которой она рассказывает, как на главную роль нашелся Дэниэл Рэдклифф.
Спецвыпуск, в котором обещают появиться все-все звезды франшизы (кроме, увы, скончавшихся Алана Рикмана и Хелен МакКрори), выйдет на стриминге HBO Max 1 января.