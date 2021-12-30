Анастасия Лях .30 декабря, 2021 9

Ранее пресса сообщила, что писательницы не будет в предстоящем специальном выпуске, приуроченном к двадцатилетнему юбилею поттерианы. Но это не совсем так.

Писательницу действительно не пригласили поучаствовать в проекте (скорее всего, из-за ее неодобрительных высказываний в адрес трансгендеров и последующих обвинений со стороны общественности в трансфобии). Однако она в нем появится. В выпуске актеры в числе прочего расскажут о кастинге, и мы увидим запись с Джоан Роулинг, в которой она рассказывает, как на главную роль нашелся Дэниэл Рэдклифф.