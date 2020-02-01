Анастасия Лях .1 февраля, 2020 4

Американская актриса и постановщица возьмется за режиссуру проекта, основанного на реальном похищении величайшей картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (она же «Джоконда»), сообщает Deadline.

Сюжет будет основываться на книге Сеймура Рейта «День, когда украли „Мона Лизу“». Речь о похищении, датированном 21 августа 1911 года. В этот день рядовой сотрудник парижского Лувра Винченцо Перуджей успешно вынес из музея бесценное полотно. Вся полиция Франции была брошена на поиски преступника и картины. Были даже закрыты границы. Но Перуджею удалось улизнуть, а «Мона Лиза» обнаружилась лишь два года спустя в Италии.

Финансированием проекта занимается Los Angeles Media Fund. Сроки производства пока не уточняются.