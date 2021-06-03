Анастасия Лях .3 июня, 2021 5

Организаторы смотра сообщили, что в этом году почетная статуэтка Канн достанется американской актрисе и режиссеру Джоди Фостер.

Фостер получит награду на церемонии открытия 6 июля, с припиской «в знак признания выдающегося актерского пути и уникальной личности со скромной, но приверженной позицией к главным проблемам нашего времени».

Отметим, что впервые Джоди Фостер побывала на Каннском кинофестивале в тринадцатилетнем возрасте, когда там состоялась премьера «Таксиста» Мартина Скорсезе.

Смотр 2021 пройдет с 6 по 17 июля в живом формате на Лазурном берегу.