Организаторы смотра сообщили, что в этом году почетная статуэтка Канн достанется американской актрисе и режиссеру Джоди Фостер.
Фостер получит награду на церемонии открытия 6 июля, с припиской «в знак признания выдающегося актерского пути и уникальной личности со скромной, но приверженной позицией к главным проблемам нашего времени».
Отметим, что впервые Джоди Фостер побывала на Каннском кинофестивале в тринадцатилетнем возрасте, когда там состоялась премьера «Таксиста» Мартина Скорсезе.
Смотр 2021 пройдет с 6 по 17 июля в живом формате на Лазурном берегу.