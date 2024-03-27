sonyazhytkova .27 марта, 2024 2

У спеціальному інтерв'ю з MovieWeb акторка "Повстання Штатів" обговорює значущість військового фільму від Алекса Гарланда.

Джоджо Т. Гіббс розповіла свою участь у створенні дистопійного бойовика та підкреслила його потенціал порушити актуальні теми під час виборів і періоду загострення конфліктів. За її словами, фільми, подібні до "Повстання Штатів", мають велике значення, оскільки вони викликають обговорення проблем розділеної Америки та змушують глядачів задуматися над наслідками їх дій. Вона сказала:

"Я вважаю, що фільм "Повстання Штатів" викличе обговорення, особливо у контексті майбутніх виборів та складної ситуації у світі наразі. Є багато тем, про які необхідно говорити, і важливі дискусії, які потрібно проводити. Цей фільм змусить нас ретельно обдумати можливі наслідки наших дій. Я вважаю, що такі фільми необхідно створювати, оскільки вони спонукають до розмов. Ми повинні розмовляти як нація і як спільнота".

Створений і знятий Алексом Гарландом ("Ex Machina", "Men"), фільм "Повстання Штатів" занурює глядачів у далеке антиутопічне майбутнє Америки. Він слідує за командою військових журналістів у їхній подорожі до Вашингтона перед тим, як повстанські групи захоплять Білий дім.

Джерело: Мovieweb