Анастасия Лях .23 декабря, 2019 3

Режиссер Тодд Филлипс предложил альтернативную версию восприятия сюжета фильма «Джокер», пишет Comic Book.

По словам постановщика, главный герой его картины вовсе необязательно является тем самым дисишным суперзлодеем. Он — яркий пример персонажа, который в литературе зовется «ненадежным рассказчиком». То есть возможно, его история — это фантазия сумасшедшего, рассказанная пациентом доктору в стенах психбольницы.

Напомним, «Джокер» получил венецианского «Золотого льва», вошел во все списки лучших картин года, является одним из основных претендентов на «Оскар», а также кассовым рекордсменом — единственным в истории фильмом с прокатным рейтингом R, собравшим больше миллиарда долларов.