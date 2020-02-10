Анастасия Лях .10 февраля, 2020 3

В Лос-Анджелесе , как известно, состоялась оскаровская церемония 2020, на которой фильм Тодда Филлипса «Джокер» получил статуэтки за исполнение лучшей мужской роли и лучшую музыку.

А тем временем были объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина», организаторы которой, видимо, пытаются привлечь к себе больше внимания, придумывая новые нелепые категории.

Так, «Джокер» стал одним из номинантов за «худшее безрассудное попирательство человеческой жизни и гражданской собственности». Вместе с ним в новоиспеченную категорию попали фильмы «Хеллбой», «Рэмбо: Последняя кровь», «Призраки Шэрон Тейт» и «Закатать в асфальт».

Что же касается главной номинации, за звание худшего фильма 2019 года сразятся опять же «Рэмбо: Последняя кровь», «Призраки Шэрон Тейт», а также «Мэдея на похоронах», «Фанат» и «Кошки».

Список претендентов в других номинациях доступен на сайте премии. Когда именно будут названы победители, пока неизвестно, дата церемонии будет объявлена позже.