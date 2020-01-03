Марго Робби опровергла слухи касательно камео Джареда Лето в предстоящей экранизации комикса «Хищные птицы», сообщает Variety.
Напомним, по сюжету Харли Квинн разрывает деструктивные романтические отношения с Джокером,
Ранее ходили слухи, что Джаред Лето, который играл Джокера в «Отряде самоубийц», появится в камео. Однако на днях Робби заявила, что Лето в «Хищных птицах» точно не будет.
Надо полагать, актер в образе Джокера вообще больше не появится на экране. Видимо, после успеха фильма с Хоакином Фениксом Warner и DC решили не возвращаться к менее удачному воплощению этого персонажа.
Премьера «Хищных птиц» запланирована на 6 февраля.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую, кстати рекламы на сайте нету.