Анастасия Лях .3 января, 2020 16

Марго Робби опровергла слухи касательно камео Джареда Лето в предстоящей экранизации комикса «Хищные птицы», сообщает Variety.

Напомним, по сюжету Харли Квинн разрывает деструктивные романтические отношения с Джокером, из-за которого, собственно, и стала психопаткой, и решает собрать собственную команду суперпреступниц.

Ранее ходили слухи, что Джаред Лето, который играл Джокера в «Отряде самоубийц», появится в камео. Однако на днях Робби заявила, что Лето в «Хищных птицах» точно не будет.

Надо полагать, актер в образе Джокера вообще больше не появится на экране. Видимо, после успеха фильма с Хоакином Фениксом Warner и DC решили не возвращаться к менее удачному воплощению этого персонажа.

Премьера «Хищных птиц» запланирована на 6 февраля.