Анастасия Лях .3 сентября, 2020 1

Как пишет журнал GQ, актер Джон Бойега, исполнитель роли Финна во франшизе «Звездные войны», открыто заявил о расизме студии Disney.

Бойега выразил негодование по поводу того, как сценаристы франшизы обошлись с его персонажем. В «Пробуждении силы» и «Последних джедаях» Финн играл одну из ключевых партий, но в заключительном девятом эпизоде его практически не было видно.

По словам актера, в соцсетях было много расистской ругани в его адрес. «Disney никак не отреагировала на хейтерство. Более того, после того, как мне и моему персонажу был дан шанс проявить себя, сценаристы эту возможность отняли и в финале намеренно задвинули меня на задний план», — говорит Бойега.

«Все внимание в последней части было несправедливо сосредоточено на персонажах Дэйзи Ридли и Адама Драйвера. Я, Келли Мари Трэн и Наоми Аки остались не у дел. И Ридли и Драйверу об этом прекрасно известно», — добавил актер.

Отметим, что Келли Мари Трэн — актриса азиатского происхождения, а Наоми Аки — темнокожая, как и Бойега.