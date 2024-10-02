sonyazhytkova .2 октября, 2024 7

Тобін Белл, який 20 років тому вперше з’явився в ролі Конструктора-Пили, знову перевтілиться в Джона Крамера у новому фільмі "Пила 11".

Актор підтвердив цю інформацію в інтерв’ю для LA Times, зазначивши: "Я справді радий продовжувати розвивати цього персонажа. Джон Крамер ще не завершив свою історію. Є ще багато чого, що варто дізнатися".

Спочатку фільм планували випустити цього року, але тепер його прем'єра відбудеться у вересні 2025 року. Причина затримки полягає в бажанні творців досягти ідеалу у реалізації проєкту.

Попередня частина франшизи, "Пила 10", стала справжнім хітом, зібравши 111,8 мільйона доларів при бюджеті у 13 мільйонів і отримавши 80% на Rotten Tomatoes. У цьому фільмі Джон Крамер вирушає до Мексики для ризикованої експериментальної операції, сподіваючись вилікувати свою смертельну хворобу. Однак ситуація виявляється шахрайством, і він вирушає на кровопролитну помсту, сповнену жахливих пасток.

Цікаво, що одна зі сцен була настільки жорстокою, що поліція завітала до монтажера Стівена Форна після скарг сусідів, які вважали, що в його квартирі відбувається реальне насильство. Режисер Кевін Грютерт розповів NME: "Коли поліція приїхала, вони запитали, чи не відбувається тут катування. Форн відповів: 'Ні, я просто працюю над фільмом... Якщо хочете, заходьте'. Поліцейські розсміялися!".

Таким чином, шанувальники франшизи можуть очікувати на нові жахливі повороти сюжету, адже "Пила 11" з’явиться на екранах 26 вересня 2025 року.

Джерело: Gamesradar