sonyazhytkova .27 ноября, 2024 12

Серіал під назвою "Silent River" — драма, що розкриває темні сторони маленького містечка, де мешканці дізнаються, що серед них ховається невловимий злочинець.

Серіал "Silent River", що отримав замовлення від Prime Video, розкриває темні таємниці маленького американського містечка, де мешканці дізнаються, що серед них ховається невловимий злочинець.

Сюжет обертається навколо двох головних героїв, які, здавалося б, не мають нічого спільного, але їхні долі невідомим чином переплітаються. Джон Красінскі та Метью Різ виконуватимуть ці ключові ролі, чия взаємодія відкриває нові аспекти загадкових подій, що відбуваються в їхньому місті.

Незабаром стає очевидно, що злочин, котрий спочатку здавався випадковим, насправді є частиною великої, хитро сплетеної мережі таємниць, які можуть змінити життя кожного жителя. Чи вдасться героям розплутати цей клубок до того, як стане занадто пізно? Сюжет продовжує тримати в напрузі, залишаючи багато питань без відповідей.

Джерело: Нollywoodreporter