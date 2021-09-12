Таня Гончаренко .12 сентября, 2021 8

Джон Литгоу известный по сериалу "Декстер" присоединился к актерскому касту триллера Бенжамина Карона ("Корона", "Мой безумный дневник") "Острее" - сообщает Deadline.

Съемки фильма начнутся завтра, 13 сентября. Сюжет картины держится в секрете. О ленте известно лишь то, что это работа из «черного списка», а действие триллера будет происходить в Нью-Йорке. Мотивации героев вызывают подозрение, а ожидания переворачиваются с ног на голову, когда все оказывается не таким, как виделось.

Кроме Литгоу, в актерском составе числятся Джулианна Мур, Себастиан Стэн, Джастис Смит и Бриана Миддлтон.

Напомним, Литгоу вернется к роли серийного убийцы Артура Митчелла по прозвищу «Троица» в девятом сезоне "Декстера". Премьера сериала запланирована на 7 ноября.