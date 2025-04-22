sonyazhytkova .22 апреля, 2025 10

Американець у ролі найвідомішого британського мага? Актор розуміє подив фанів, але обіцяє зробити все, аби зачарувати кожного.

Після оголошення про новий акторський склад серіалу всесвіту "Гаррі Поттера" від Max, хвилі магічного обурення накрили соцмережі. Причина — Джон Літгоу, дворазовий номінант на "Оскар", зіграє Албуса Дамблдора. І хоча Літгоу не британець, як його попередники Річард Гарріс, Майкл Ґембон і Джуд Лоу, актор налаштований рішуче й із гумором.

"Я знаю, багато кого шокувало, що американця обрали на роль головного англійського мага. Але нагадаю — я вже грав Вінстона Черчилля в 'Короні', і нічого, справився", — пожартував він в ефірі The One Show на BBC. "Це велика честь і ще більша відповідальність. Я хвилююся, але шалено радий".

Літгоу долучиться до чарівної трупи, в якій уже затверджені: Джанет МакТір у ролі професорки Макґонеґел, Паапа Ессіду в образі Снейпа, Нік Фрост — Геґрід, Люк Таллон — Квірел, а Пол Вайтгаус — Філч. За сценарій відповідає Франческа Ґардінер ("Спадкоємці", "Темні матерії"), тож можна чекати на поєднання інтриги, стилю й справжньої британської ексцентричності.

Гарріс був першим, хто втілив Дамблдора у культовій франшизі, але після його смерті 2002 року роль перейняв Ґембон. У новіших фільмах молодого Дамблдора зіграв Джуд Лоу. І от тепер — нова епоха, новий Дамблдор, нова магія.

І якщо ми здатні вірити в плащі-невидимки, часовороти й сов, що виносять листи з Хоґвартса, хіба не можемо повірити, що справжнє чаклунство — не в акценті, а в серці мага?..

Джерело: Deadline