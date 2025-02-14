sonyazhytkova .14 февраля, 2025 2

Актор наразі веде переговори про участь у одному з найбільш очікуваних проєктів десятиліття. Телесеріал, який вийде у 2027 році, обіцяє ще глибше занурити нас у магічний світ легендарного хлопчика, який вижив.

Однак, точні деталі щодо участі Джона Літгоу в проєкті поки що залишаються невідомими. Представники HBO тримають ситуацію в таємниці, наголошуючи, що через масштаб серіалу з’являється багато чуток, і офіційну інформацію вони нададуть лише після завершення всіх переговорів.

Альбус Дамблдор в оригінальних фільмах був спочатку зіграний Річардом Гаррісом у "Гаррі Поттер та філософський камінь" і "Гаррі Поттер і таємна кімната", а після його смерті роль перейшла до Майкла Гембона.

Тепер новий серіал, прем'єра якого спочатку була запланована на 2026 рік, вийде лише в 2027 році. Шоуранером стане Франческа Гардинер, а режисером — Марк Майлод. Також повідомляється, що Паапа Ессіду запропонували роль Северуса Снейпа.

Водночас серіал уже став предметом палких обговорень через публічні заяви авторки серії Дж.К. Роулінг, що викликали критику серед фанатів і громадськості. Як це вплине на успіх майбутнього телешоу, поки що не відомо, але одне можна сказати точно: навколо цього проєкту буде не менше магії, ніж у самому Хогвартсі.

Джерело: Gamesradar