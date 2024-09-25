sonyazhytkova .25 сентября, 2024 10

Компанія 87North оголосила про початок виробництва продовження одного з найбільших кінохітів Universal Pictures 2021 року, який вразив глядачів своєю оригінальністю та динамічним сюжетом.

Джон Ортіс, який наразі з’являється у комедійно-кримінальному серіалі Apple TV "Поганий монстр", поповнив акторський склад "Ніхто 2".

Боб Оденкірк знову втілить образ скромного сім'янина, який насправді є колишнім урядовим ассасином. До нього приєднаються Конні Нілсен, Шерон Стоун, Крістофер Ллойд і Колін Хенкс.

Режисуру картини довірили індонезійському майстру Тімо Тьях'янто, відомому своїми стрічками у жанрах жахів і бойовиків, зокрема "Нехай диявол забере тебе" та епізодами серії V/H/S. Наразі фільм знімається у Вінніпегу, а подробиці сюжету тримаються в секреті. Сценарій написали Дерек Колстад, Аарон Рабін, Умаір Алім та сам Оденкірк.

Universal планує випустити "Ніхто 2" у кінотеатрах 15 серпня 2025 року.

Джерело: Нollywoodreporter