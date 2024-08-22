sonyazhytkova .22 августа, 2024 5

Відомий актор і зірка WWE поділився своїм досвідом зйомок інтимних сцен у кіно та зізнався, що це було дуже незручно, хоча, на його думку, це не так важко, як з'явитися майже оголеним перед усією голлівудською елітою.

В інтерв'ю для шоу "Club Shay Shay" Джон Сіна поділився своїми враженнями від зйомок сексуальних сцен, вважаючи цей процес одним з найскладніших у своїй кар'єрі. Він зазначив, що такі сцени зазвичай передбачають присутність великої кількості людей, що повністю позбавляє їх будь-якої інтимності і робить їх ще більш неприємними.

Згадавши сцену з фільму "Дівчина без комплексів" (2015) з Емі Шумер, Сіна підкреслив, що ситуація ускладнювалася комедійним характером.

"Мені буквально сказали: 'Спробуй зробити це настільки незграбно, наскільки це можливо'. Не можу сказати, що це було жахливо, але це зовсім не те, що ви собі уявляєте".

Проте, актор зазначив, що цей досвід все ж не був таким складним, як його поява на "Оскарах" майже без одягу. "Коли я виходив перед повним залом моїх колег, багатьох з яких я навіть не знав, це було набагато важче. Переді мною були найвидатніші актори, режисери та продюсери, а я стояв там, фактично оголений, з карткою в руках, і думав: 'Це смішно? Все добре?'".

Джон Сіна зізнався, що спочатку очікував, що йому доведеться бути ще більш оголеним: "Я думав, що буде повністю видно все, але це ж Disney, тому мені просто приклеїли скотч на сідниці. Це було ще більш принизливо".

Джерело: Deadline