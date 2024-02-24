sonyazhytkova .24 февраля, 2024 8

Актор вирішив прийняти роль у фільмі про культову ляльку, незважаючи на те, що його агентство вважало, що роль русалки "не відповідає йому".

Сіна з'явився на програмі Говарда Стерна на каналі SiriusXM і розповів про конфлікт. Згідно з його словами, Марго Роббі відіграла важливу роль у тому, щоб привернути його увагу до проєкту.



Але його агентство мало зовсім інший погляд на цю роль.

"Вони просто діють на основі своїх переконань", - розповів Сіна. "Їхня переспектива полягає в тому, що цей бізнес, ця справа, вкладається у певні рамки, і вони відчувають потребу триматися в цьому напрямку. Але я не предмет торгівлі. Я людина, і я вірю в те, що кожна можливість варта уваги. Я прочитав сценарій фільму і зробив все можливе, щоб долучитися до проєкту, але на той час ми знімали 'Форсаж 5' практично поруч. І коли нарешті я отримав змогу зв'язатися з тими, хто приймав рішення, Марго запропонувала: 'Ми можемо включити тебе в роль русалки. Тобі знадобиться всього лише півдня'. Так, безумовно".

Сіна був згодний з позицією свого агентства.

"Проте, я розумію, що з погляду агентства це вважається 'недостойним' для мене. Цю позицію я розумію. Однак, я вважаю, що агентство також варто відзначити за оперативну реакцію... проте їхній вплив обмежується лише настановами. Вони не мають остаточного слова у прийнятті рішення, а їхні настанови базуються на усвідомленні, що 'економіка може позбавити тебе лідерських позицій'. І я це розумію. Завжди вважав, що хороша робота відкриває нові можливості".

Джерело: Deadline