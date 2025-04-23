sonyazhytkova .23 апреля, 2025 11

Amazon MGM Studios представила перший трейлер до нової комедії "Голови держав" (Heads of State) — фільму, що об’єднує двох титанових акторів екшену. Їхня місія? Забути про суперечки, об’єднати сили та зупинити змову, яка загрожує цілому світу.

Режисером картини виступив Ілля Найшуллер, знаний за динамічні "Хардкор Генрі" та "Ніхто". У новому фільмі він ставить героїв на межу політичної кризи, особистої неприязні та глобальної загрози. Ідріс Ельба виконує роль прем’єр-міністра Великобританії Сема Кларка, а Джон Сіна — президента США. Їх змушує об’єднатися не дипломатія, а смертельна змова, яка виводить з гри навіть найкращі спецслужби.

Коли з’являється таємничий і надпотужний ворог, що залишає після себе руйнування і хаос, ці два лідери, що не можуть терпіти один одного, змушені покладатися на себе — і тільки одне на одного. Їм на допомогу приходить агентка MI6 Ноель Біссе, у виконанні харизматичної Пріянки Чопри Джонас.

Фільм описують як вибухову суміш "Літака президента" та "Встигнути до опівночі" — повний адреналіну, гострих реплік і політичних вибухів. У стрічці також зіграли Карла Гуджіно, Джек Квейд, Стівен Рут, Сара Найлз, Річард Койл та Педді Консідайн.

Прем’єра відбудеться на стримінговій платформі вже 2 липня. "Голови держав" обіцяє стати тим фільмом, де політика летить шкереберть, кулі свистять, а світова безпека — в руках двох найбільш непрогнозованих союзників. Тепер питання одне: чи зможуть вони зберегти планету… перш ніж знищать одне одного?

Джерело: Deadline