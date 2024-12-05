sonyazhytkova .5 декабря, 2024 7

Точну дату виходу фільму "Little Brother" поки не оголосили. Це буде вже другий проєкт Сіни та Андре, після їхнього спільного виступу в шоу "The Eric Andre Show", де вони разом створили незабутній момент, що залишився в історії програми.

У комедії "Маленький брат" Джон Сіна грає успішного агента з нерухомості, чий ретельно організований світ руйнується після несподіваного повернення його ексцентричного молодшого брата (Ерік Андре). Персонаж Андре порушує всі правила, вносячи хаос у життя Сіни, який, граючи серйозного і амбітного героя, стикається з новими викликами і ситуаціями, що кардинально змінюють його спосіб життя та стосунки з оточуючими.

Джерело: Deadline