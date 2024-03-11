sonyazhytkova .11 марта, 2024 12

На 96-тій церемонії вручення премії екшен-актор здивував всіх, виступивши перед ними абсолютно голим, аби вручити престижну нагороду за кращі костюми року.

Під час церемонії Джиммі Кіммел здивував глядачів несподіваним моментом, спробуючи вшанувати пам'ять легендарного оголеного рестлера, що вразив світ півстоліття тому. Цей епізод став одним із найзапам'ятованіших, коли він прагнув відтворити знаменитий момент, в який спортсмен вийшов з-за лаштунків під час 46-ї церемонії поряд з Девідом Нівеном. Таким чином, Джон Сіна з'явився за сценою без одягу, готуючись до імітації цього незабутнього епізоду, що став архівним для кіноподій.

"Це подія вишуканого формату", - сказав Сіна, говорячи Кіммелу, що "він мав би себе посоромити" за навіть думку про таку ідею. Кіммел згодився і відмовився від своїх планів, але все ж вручив йому конверт з переможцем у номінації "Найкращий костюм", що стало примхливою іронією, коли голий чоловік вручає подібну нагороду. І насправді, Сіна був абсолютно оголеним, прикриваючи геніталії лише величезним конвертом, як якийсь голлівудський Адам.

Під час перерви на оголошення номінацій Кіммел обернув Сіну занавісом, що нагадував тогу, і таким чином створив цікавий образ. І саме в цей момент, він оголосив переможця у номінації "Найкращий костюм" - Холлі Ваддінгтон за фільм "Бідні речі".

Джерело: Мovieweb