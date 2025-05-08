sonyazhytkova .8 мая, 2025 11

Поки фанати з нетерпінням чекають повернення Кіану Рівза на великий екран, екшн-всесвіт "Джон Вік" продовжує стрімко розширюватися — і п’ята частина обіцяє зламати всі звичні правила гри.

Режисер "Джона Віка 5" Чад Стахелскі в нещодавньому інтерв’ю Empire натякнув: новий фільм — це не просто продовження. За його словами, попередні події вже завершили сагу, тож тепер на нас чекає абсолютно нова історія, де знайоме ім’я отримає несподіваний тон.

"Це не буде розвитком історії з Високою Палатою. Джон уже пройшов шлях скорботи. Це буде щось зовсім інше, і коли ви побачите трейлер, скажете: 'Чорт забирай… Я мушу це побачити!'", — пообіцяв Стахелскі.

До того ж, за словами режисера, майбутні проєкти всесвіту — включно з аніме-приквелом, серіалом "Under the High Table" і шоу про Джона Віка — не лише розширюють франшизу, а й готують фундамент для "Джона Віка 5". У центрі подій — не лише повернення Джона, а й нові постаті, готові влаштувати власну війну в тіні легенди.

Поки деталі тримають у секреті, шанувальники можуть готуватися до прем'єри "Балерина" — спін-офу з Аною де Армас у головній ролі, який розгортається після третього фільму. Її героїня, танцівниця, що стала кілеркою, вирушає мститись за смерть батька — і так, Джон Вік теж з’явиться у цій історії. Прем’єра стрічки — вже 6 червня.

Світ Джона Віка ще далекий до фіналу. Нові обличчя, нові конфлікти, і новий — небезпечніший — Вік, що готовий знову натиснути на спусковий гачок.

Джерело: Gamesradar