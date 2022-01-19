Таня Гончаренко .19 января, 2022 6

Джона Хилл рассказал в интервью журналу W Magazine, при каких условиях согласится сняться во второй части американской комедии "Суперперцы".

По словам актера, он готов вернуться к образу Сэта, когда ему самому будет 80 лет. Хилл считает, что самым лучшим продолжением ленты может стать только история главных героев в пожилом возрасте.

Джона даже придумал название для сиквела - "Суперперцы в доме престарелых" и прокомментировал как он себе это представляет: "Наши супруги умирают, и мы снова одиноки. Именно такими я хочу видеть "Суперперцев 2", и это единственный вариант, при котором я за это возьмусь".

Напомним, оригинальный фильм рассказывает о двух подростках - Сэте и Эване, которые мечтают об отвязной молодости, сексе и девушках, но их положение среди старшеклассников не позволяет добиться такой жизни.

Комедия даже входит в список 500 величайших фильмов всех времен, по версии журнала Empirе, занимая там 487 место.