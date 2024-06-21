sonyazhytkova .21 июня, 2024 10

Стрічка заснована на оригінальному сценарії Френка Ганни. Режисером виступить Мартін Вільньов, молодший брат відомого Дені Вільньова.

У "Безжалісному" розповідається про кращого допитувача ЦРУ, який змушений зануритися у темряву, щоб здолати зловісну силу, що захопила його кохану. Для Мейджорса це буде перша роль після його засудження за третю ступінь нападу та переслідування, що відбулося цього року. Зйомки фільму заплановані на кінець осені у провінції Саскачеван.

"'Безжалісний' поєднує теми одержимості, помсти та особистої справедливості в моторошній оповіді. Він досліджує психологічне падіння головного героя Джона, якого зіграє Мейджорс, та надприродні сили, що ставлять під сумнів його розум", – зазначає Вільньов.

Проєкт був створений продюсером Крістофером Таффіном, який невдовзі представить своє нове глобальне медіа-підприємство на кінофестивалі в Торонто. Таффін підкреслив, що його нова ініціатива буде "перешкоджати громадській думці та вибірковому переслідуванню підривати видатні мистецькі роботи та їх творців".

"У магістратурі я мав можливість навчатися сценаристики під керівництвом відомого сценариста Мілларда Лампелла і від нього дізнався про небезпеку, яку становить політика, що підриває правосуддя і позбавляє митців кар'єри", – розповідає Таффін. "Для мене велика честь працювати з Джонатаном, який є справжнім талантом, особливо після завершення судових процедур".

Джонатан Мейджорс був засуджений до участі у програмі втручання після його вироку в грудні, що було наслідком інциденту у березні 2023 року з його тодішньою дівчиною Грейс Джабаррі; він не визнав себе винним у чотирьох правопорушеннях. Інцидент призвів до того, що Мейджорса виключили з кіновсесвіту Marvel, а його фільм "Мрії журналу" був відкладений на невизначений термін.

Джерело: Deadline