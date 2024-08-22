sonyazhytkova .22 августа, 2024 3

Виконавчий продюсер підтвердив, що зйомки другої частини постапокаліптичної серії "Fallout" ось-ось розпочнуться, і команда проєкту від Amazon з нетерпінням чекає на старт роботи.

"Ми багато дізналися про наших персонажів та їхні взаємовідносини, а також про цікаві можливості для нових зустрічей між героями, які ще не перетиналися", - розповів Джонатан Нолан в інтерв’ю для The Wrap. "Ми також навчилися створювати монстрів, яких тепер стане ще більше, а також нові оточення та фракції, які ми зараз проєктуємо і будуємо для зйомок, які розпочнуться вже дуже скоро. Ми дійсно в захваті".

Серіал, що базується на популярній відеогрі, дебютував на Prime Video в квітні і швидко став другим за популярністю оригінальним шоу на платформі після "Володаря перснів: Персні влади". Продовження було затверджене всього через тиждень після прем'єри, оскільки Prime Video не упустила можливість продовжити успішний проєкт. Перший сезон відбувається в Новій Каліфорнії, а фінал натякає на локацію другого сезону, яка є однією з улюблених серед фанатів.

Головні ролі виконали - Елла Пернелл, Аарон Мотен і Волтон Гоггінс, останній з яких отримав номінацію на премію "Еммі" за видатну головну роль у драматичному серіалі. "Fallout" загалом отримав 16 номінацій.

Нолан додав: "Це те саме відчуття, яке я мав, коли 'Бетмен: Початок' вийшов у світ. Я працював над цим проєктом з братом, а потім написав для нього сценарій до 'Темного лицаря'. І я просто подумав: 'Ми створили цю річ. Давайте подивимося, на що вона здатна'. І це те саме відчуття, яке у нас зараз. Ми створили цей світ, і в другому сезоні дізнаємося, на що він здатен".



Джерело: Gamesradar