sonyazhytkova .20 марта, 2024 2

Після того, як вибухнув скандал з епізодом подкасту Powerful Truth Angels від 30 січня, де Глаудіні засвідчила неадекватну поведінку голлівудської зірки, актор нарешті висловив свою позицію і відповів на звинувачення.

"Джонні завжди надає пріоритет добрим робочим відносинам з акторами та екіпажем, і цей опис суттєво відрізняється від спогадів інших членів знімальної групи того часу", - заявив представник Деппа в інтерв'ю Deadline.

Під час зйомок сцени для фільму "Блоу" у 2001 році, режисер Тед Демме просив Лолу Глаудіні сміятися, коли Джонні Депп говорив монолог. Після того, як вона виконала його вимогу, Депп різко підійшов до неї, вказав на неї пальцем і висловив невдоволення, перебиваючи її та критикуючи. Цей епізод трапився у перший день зйомок, і вона почувалася дуже неприємно, знаючи, що це її перший студійний фільм.

Пізніше актор підійшов до Глаудіні та вибачився, визнавши свою напруженість під час знімального процесу. Він пояснив, що був глибоко занурений у свого персонажа та дратувався від акценту, який потрібно було виконати. Депп вибачився за свою реакцію та виразив бажання поновити дружні стосунки.

Глаудіні відповіла йому: "Я не розумію, про що ти говориш? Звісно, що все в порядку". Вона пояснила свою реакцію згадкою про те, як її батько завжди наголошував: "Не дай їм побачити, що ти ображена".

Акторка також зазначила, що після інциденту режисер Демме, який помер у 2002 році, не вибачився перед нею. Вона відчувала себе покинутою, оскільки після закінчення зйомок ніхто не хотів з нею спілкуватися через критику, яку вона отримала.

Джерело: Deadline