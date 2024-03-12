sonyazhytkova .12 марта, 2024 2

Актор отримав свій перший Оскар на 96-тій церемонії нагородження, що викликало в Деппа бажання поділитися двома сторіз з Дауні на Золотому глобусі 2011 року.

"Подивимося, що вийде на цей раз... вітання для мого близького друга", - поділився Депп у своєму сторіз в Instagram. Ці два актори ніколи не знімалися разом у фільмах, але мали чимало спільних зустрічей у вузькому кінематографічному колі.

За виступ у картині "Оппенгеймер", Роберт Дауні-молодший отримав свою третю номінацію на Оскар у категорії "Найкращий актор другого плану". Попередні номінації він отримав за ролі у фільмах "Тропічний грім" (2008 рік) і "Чарлі Чаплін" (1992 рік), де він виконав роль легендарної зірки німого кіно Чарльза Чапліна.

"Я хочу подякувати моєму жахливому дитинству і Академії, в такому порядку," - жартома сказав Дауні під час свого привітання на врученні нагороди в неділю.

"Сердечна подяка моїй рятувальниці, моїй дружині Сюзанні Дауні, що зараз знаходиться поруч. Вона знайшла мене, поранену тварину, і привела мене знову до життя. Саме завдяки їй я тут. Велике спасибі".

"Тут моя маленька таємниця: ця робота для мене мала велике значення, ніж я для неї" - додав він, говорячи про свою роль у фільмі "Оппенгеймер". "[Режисер Крістофер Нолан] розумів це, [продюсер Емма Томас] узяла під крило - створила для мене один з найвражаючих екіпажів усіх часів. Емілі, Кілліан, Метт Деймон... це було дивовижно, і завдяки цьому я стою кращою людиною перед вами".

Джерело: Deadline