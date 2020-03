Анастасия Лях .4 марта, 2020 10

Если верить сайту We Got This Covered, Джонни Депп может вернуться в приключенческую франшизу «Пираты Карибского моря».

Напомним, на сегодняшний день вышли пять фильмов серии, в которых Депп исполнил роль пирата Джека Воробья (Джека Спарроу). Однако в анонсировании шестой картины говорилось, что это будет перезагрузка франшизы, основанной на одноименном диснеевском парке развлечений, и что капитана Джека Воробья, скорее всего, в сюжете больше не будет (мол, отрицательная репутация актера не вписывается в семейные диснеевские ценности).

Теперь же прошел слух о том, что Disney намерена вновь привлечь Джонни Деппа. Правда, говорится, что у него уже будет не главная партия, а второстепенная.

В настоящее время разработкой шестого фильма занимаются Крэйг Мэйзин и Тед Эллиот. Сроки производства и детали сюжета пока что не уточняются.