По Сети прошлась инсайдерская информация о том, что Джонни Депп может исполнить главную роль в фильме-псевдобайопике Эндрю Левитаса «Черно-белый Феллини», посвященном творчеству великого итальянского режиссера.
Эти же слухи утверждают, что партия жены Феллини, его музы и актрисы Джульетты Мазины, может достаться Пенелопе Крус, а в других ролях могут быть задействованы Джейми Фокс, Александр Скарсгард и Питер Динклэйдж.
Лента не будет традиционно биографической. Сюжет расскажет о том, как в 1957 году Федерико Феллини отправился в Лос-Анджелес на церемонию «Оскар», но за два дня до награждения куда-то исчез и едва не пропустил мероприятие. Что он делал эти два дня, неизвестно. Поэтому фильм Левитаса пофантазирует на тему того, чем мог заниматься выпавший из поля зрения мэтр.