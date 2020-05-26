Анастасия Лях .26 мая, 2020 5

По Сети прошлась инсайдерская информация о том, что Джонни Депп может исполнить главную роль в фильме-псевдобайопике Эндрю Левитаса « Черно-белый Феллини», посвященном творчеству великого итальянского режиссера.

Эти же слухи утверждают, что партия жены Феллини, его музы и актрисы Джульетты Мазины, может достаться Пенелопе Крус, а в других ролях могут быть задействованы Джейми Фокс, Александр Скарсгард и Питер Динклэйдж.

Лента не будет традиционно биографической. Сюжет расскажет о том, как в 1957 году Федерико Феллини отправился в Лос-Анджелес на церемонию «Оскар», но за два дня до награждения куда-то исчез и едва не пропустил мероприятие. Что он делал эти два дня, неизвестно. Поэтому фильм Левитаса пофантазирует на тему того, чем мог заниматься выпавший из поля зрения мэтр.

Съемки запланированы на текущий год.