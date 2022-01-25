Анастасия Лях .25 января, 2022 8

Пока Голливуд бойкотирует актера из-за предполагаемого домашнего насилия над бывшей женой Эмбер Херд, ему открыло двери европейское кино.

Как сообщает Deadline, Депп исполнит ведущую партию в историческом байопике французской постановщицы Майвенн, известной по мелодраме с Венсаном Касселем «Мой король». Фильм, у которого пока что нет названия, расскажет историю французского короля Людовика XV, правление которого в итоге привело к Великой французской революции.

Джонни Депп сыграет монарха, а сама Майвенн изобразит его фаворитку Жанну Дюбарри. Лента будет снята на французском языке.

Напомним, после того, как Депп проиграл суд и был признан виновным в насилии над Херд, он стал в Голливуде, который активно практикует культуру отмены, персоной нон грата. В числе прочего актер лишился роли главного антагониста в фэнтезийной франшизе «Фантастические звери». Депп подал апелляцию и в настоящее время пытается восстановить свою репутацию.