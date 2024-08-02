sonyazhytkova .2 августа, 2024 12

Актор зіграє поряд з вже відомими зірками Джеймі Лі Кертіс, Ліндсі Лоан, Марком Гармоном і Чадом Майклом Мюрреєм, які повертаються до своїх ролей у продовженні фільму 2003 року, який зібрав 160,8 мільйона доларів у світовому прокаті.

Режисеркою стрічки виступає Ніша Ґанатра ("Висока нота", "Пізно вночі"), а продюсерами виступають Крістін Берр і Ендрю Ганн.

"Чумова п'ятниця", знята Марком Вотерсом на початку 2000-х, розповідає про перевантажену роботою матір та її дочку, які не можуть знайти спільної мови. Вони міняються тілами і змушені прожити день одне за одного. Стрічка є перезапуском оригінального фільму Disney 1976 року з Джоді Фостер і Барбарою Гарріс у головних ролях.

Джордан Е. Купер — актор, драматург, продюсер та режисер, номінований на премію Тоні. Він увійшов в історію як наймолодший чорношкірий американський драматург на Бродвеї зі своєю високо оціненою п'єсою "Ain’t No Mo’", яка отримала шість номінацій на премію Тоні, включаючи номінацію за найкращу чоловічу роль другого плану в п'єсі за роль стюарда Пічеса.

Джерело: Deadline