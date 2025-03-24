sonyazhytkova .24 марта, 2025 5

Голлівудський ветеран більше не прагне бути героєм-коханцем на екрані. В інтерв’ю 60 Minutes він зізнався, що в його кар’єрі настала нова сторінка – і романтичне кіно залишилося в минулому.

"Мені 63 роки. Я не намагаюся змагатися з 25-річними зірками. Це не моя робота. Я більше не знімаюсь у романтичних фільмах", – заявив Клуні. Втім, остання його романтична комедія перед "Квитком до раю" вийшла ще у 1996 році, тож актор давно не надто тяжів до цього жанру.

Та вік – не перепона, а нові можливості. Саме зараз Клуні відчув, що готовий дебютувати на Бродвеї, де зіграє легендарного журналіста Едварда Р. Мерроу в театральній адаптації його ж фільму "На добраніч та нехай щастить".

"У 42 роки мені бракувало тієї ваги, яку мав Мерроу", – визнав актор. "А тепер я можу це зробити"

Клуні не перший, хто свідомо відмовляється від образу романтичного героя. Він бере приклад із Пола Ньюмана, який у "Вердикті" прийняв нову для себе роль – і не намагався виглядати молодшим. Схоже, Джордж теж визначився, яким він хоче бути на цьому етапі життя. І, схоже, ця роль йому до душі…

Джерело: Deadline