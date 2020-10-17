Анастасия Лях .17 октября, 2020 8

Джордж Клуни, давно уже переключившийся с актерства на режиссуру, снимет фильм о бейсболе, сообщает Deadline.

Он экранизирует роман Джона Гришэма «Калико Джо», который рассказывает о бейсбольном игроке Джо Кастле. Действие разворачивается в 1973 году. Новичок Кастл родом из городка Калико-Рок , штат Арканзас, выбивает хоум-ран за хоум-раном и становится самым многообещающим молодым игроком.

Грант Хеслов, постоянный партнер Клуни, выступит сопродюсером проекта. Также в числе продюсеров значится легендарный музыкант Боб Дилан. Сроки производства пока не уточняются. Сейчас Клуни, дебютировавший в режиссуре фильмом «Доброй ночи и удачи», заканчивает работу над картиной «Доброе утро, полночь».