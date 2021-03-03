Актер и актриса, игравшие пару в авантюрной франшизе про друзей Оушена, снова сыграют влюбленных.
Как пишет Deadline, Клуни и Робертс снимутся в ромкоме под названием «Билет в рай». Их герои — бывшие муж и жена, которые, несмотря на собственный развод, намерены отговорить от развода общую взрослую дочь, которая решительно настроена уйти от благоверного. Для этого
Режиссером проекта значится Ол Паркер, известный по работе над сиквелом музыкального ромкома «Mamma Mia!». Съемки должны стартовать в этом году.
Отметим, что Джордж Клуни и Джулия Робертс также снимались вместе в драматическом триллере «Финансовый монстр», но там между их персонажами, телеведущим и телепродюсером, не было никаких романтических отношений.