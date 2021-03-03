Анастасия Лях .3 марта, 2021 11

На фото: Джулия Робертс и Джордж Клуни в фильме "Одиннадцать друзей Оушена"

Актер и актриса, игравшие пару в авантюрной франшизе про друзей Оушена, снова сыграют влюбленных.

Как пишет Deadline, Клуни и Робертс снимутся в ромкоме под названием «Билет в рай». Их герои — бывшие муж и жена, которые, несмотря на собственный развод, намерены отговорить от развода общую взрослую дочь, которая решительно настроена уйти от благоверного. Для этого экс-супруги летят на Бали, где, надо полагать, совместные рвения воскресят былые чувства.

Режиссером проекта значится Ол Паркер, известный по работе над сиквелом музыкального ромкома «Mamma Mia!». Съемки должны стартовать в этом году.

Отметим, что Джордж Клуни и Джулия Робертс также снимались вместе в драматическом триллере «Финансовый монстр», но там между их персонажами, телеведущим и телепродюсером, не было никаких романтических отношений.