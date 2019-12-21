Анастасия Лях .21 декабря, 2019 9

Как пишет Comic Book, создатель франшизы, несколько лет тому назад продавший права на фильмы и свою компанию Lucasfilm студии Disney, проигнорировал приглашение на торжественную американскую премьеру заключительного эпизода.

Как известно, Лукас обижен на диснеевское руководство с тех пор, как был отклонен его сценарий для седьмого эпизода. И на Дж. Дж. Абрамса, видимо, обижен тоже, так как тот снял «Пробуждение силы» согласно собственному видению развития вселенной.

После продажи Lucasfilm ни одни из идей Джорджа Лукаса касательно дальнейших событий в далекой-далекой галактике использованы не были. Одним словом, Disney проигнорировала креатив Лукаса, а теперь Лукас проигнорировал креатив Disney. Все логично.

Напомним, девятый эпизод под названием «Звездные войны: Скайуокер. Восход» стартовал в прокате 19 декабря и получил далеко не самые положительные отзывы от авторитетных критиков.