sonyazhytkova .9 апреля, 2025 5

Автор епічної саги "Пісня льоду й полум’я" Джордж Р. Р. Мартін знову підігрів інтерес прихильників загадковим анонсом. Та не поспішайте мріяти про довгоочікувані "Вітри зими" — письменник одразу ж остудив запал фанів. То що ж він приховує?

У своєму новому дописі в блозі письменник повідомив, що 8 квітня на стримінгових сервісах вийшла екранізація його оповідання "У загублених землях", але на цьому сюрпризи не закінчуються.

"Щось іще станеться 8 квітня... або, можливо, 9-го", – написав Мартін. І відразу попередив: "Ні, я не оголошую про завершення 'Вітри зими', шостої частини 'Пісні льоду й полум’я'. Будь ласка, не запускайте чуток".

Письменник зізнався, що втомився від необхідності спростовувати спекуляції щоразу, коли його випадкова фраза породжує хвилю фальшивих надій у фанатських колах. "Книга ще не готова. Ні. (Може, мені взагалі варто перестати робити випадкові коментарі)", — додав він. Але пообіцяв: дочекатися 9 квітня варто — щось цікаве все ж буде.

Щодо прогресу "Вітри зими", Мартін запевняє, що робота рухається, хоч і повільніше, ніж йому хотілося б. Нагадаємо, попередню книгу "Танці з драконами" було видано ще у 2011 році, а "Вітри зими" спершу планували на 2016-й.

А тим часом у Вестеросі вже в роботі третій сезон "Дому Дракона". Та перш ніж він побачить світ, на екрани вийде ще одна адаптація — "Лицар Семи Королівств", створена за мотивами новел про Дункана й Еґа. Події нового серіалу розгортатимуться за століття до Гри престолів, а реліз очікується наприкінці 2025 року на HBO та Max.

Джерело: Gamesradar