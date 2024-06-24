sonyazhytkova .24 июня, 2024 5

Довгоочікуваний серіал, під назвою "Лицар Семи Королівств", вийде у 2025 році.

"Лицар Семи Королівств" заснований на новелах Джорджа Р.Р. Мартіна про Дунка та Егга, першою з яких є "Блукаючий лицар". Події серіалу відбуватимуться за 100 років до основних подій "Гри престолів", але після "Дому Дракона", що робить його важливою частиною всесвіту.

"Зйомки розпочалися минулого тижня у Белфасті, Північна Ірландія, де було знято більшість сцен оригінальної 'Гри престолів'", - написав Мартін у своєму блозі. "Заснований на моїй новелі 'Блукаючий лицар', новий серіал вийде на початку наступного року, у 2025-му. Це буде лише шість епізодів, оскільки новела значно коротша за роман (особливо за мої романи), тому матеріалу для адаптації менше".

Офіційний синопсис обіцяє захоплюючі пригоди молодого, наївного, але сміливого лицаря Сера Дункана Високого та його маленького зброєносця Егга. Події розгортаються в епоху, коли династія Таргарієнів ще панує на Залізному троні, а пам'ять про останнього дракона ще жива. Цих двох незвичайних друзів очікують великі долі, могутні вороги та небезпечні випробування.

Джерело: Gamesradar