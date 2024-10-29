sonyazhytkova .29 октября, 2024 1

Відомий автор повідомив, що HBO заморозило серіал, який мав розкрити таємниці Браавоса – найбагатшого з Вільних Міст. На жаль, про казкове місто каналів і його Безликих жителів фанатам доведеться мріяти ще якийсь час.

"Якось я маю написати цю історію про Браавос, яку ми розробляли для HBO. Вони відклали проєкт кілька років тому, але це не означає, що я до нього не повернуся… після того, як завершу 'Вітри зими', звичайно", — поділився Мартін у своєму останньому блозі.

Браавос, найзаможніше з Вільних Міст, розташоване на сході від Вестеросу і складається з безлічі островів, пов’язаних каналами. У шостому сезоні "Гри престолів", а також у романах серії "Пісня льоду і полум'я", Арія Старк проводить багато часу в Браавосі, перебуваючи під захистом Безликих.

Джордж Мартін продовжує працювати над шостою книгою серії "Пісня льоду і полум'я" — "Вітри зими", розробка якої триває з 2010 року. На 2022 рік твір був готовий на три чверті та налічував приблизно 1100-1200 сторінок. За словами автора, нова частина розкриє похмурі й драматичні події, які очікують героїв, адже зимовий період — це час випробувань, коли багато з них опиняються в небезпечних обставинах.

Тим часом шанувальників серії чекає новий спін-оф "Гри престолів" під назвою "Лицар Семи Королівств: Блудний лицар", який запланований до виходу в 2025 році. Цей серіал, оснований на повістях Мартіна про пригоди Дунка та Еґга, перенесе глядачів на сто років назад до подій, що передують оригінальному шоу, обіцяючи нові захоплюючі історії в знайомому, але ще незвіданому світі.

Джерело: Gamesradar