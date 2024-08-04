sonyazhytkova .4 августа, 2024 1

Франшиза "Гра престолів" розширюється вражаючими темпами. Творець серії, відомий своєю активною комунікацією з фанатами, нещодавно поділився інформацією про кілька проєктів, які наразі знаходяться в стадії розробки.

За інформацією від @westerosorg у X/Twitter, під час виступу в Oxford Writers' House Джордж Р.Р. Мартін повідомив про розробку семи нових проєктів по "Грі престолів". Серед них чотири анімаційні та три ігрові. Хоча деталі ще не оголошені, вже з’явилися деякі натяки на те, над чим саме працюють.

Серед анонсованих проєктів можна відзначити "Тисячу кораблів", що висвітлює прибуття ройнарів до Дорну, шоу про Айгона Завойовника, першого Таргарієна, та історії, що розгортаються в Золотій імперії Ї Ті і легендарні подорожі Корліса Веларіона (Стіва Туссента). Хоча деякі з цих ідей раніше могли бути відкладені, нещодавні успіхи "Дому дракона" надихнули на їх повернення і активну розробку.

Поки неясно, чи включено "Лицар Семи Королівств" у перелік спін-оффів, згаданий Мартіном. Серіал, що має з’явитися на екранах наступного року та наразі перебуває на стадії зйомок, розповідає про бродячого лицаря Сер Дункана Великого (Пітер Клаффі), який стає наставником молодого Айгона Таргарієна (Декстер Сол Анселл), що займає приблизно шістнадцяте місце в черзі на трон. Глядачі зможуть побачити новий погляд на Вестерос через їхні пригоди. Якщо "Лицар Семи Королівств" включено до списку, тоді ще два проєкти в жанрі живого екшену залишаються не підтвердженими.

Можливо, HBO відновлює раніше скасовані проєкти. Один із них – пілот "Кровна ніч", що відбувається під час першої Довгої ночі, хоча його подальше використання малоймовірне, сама ідея все ще має потенціал. Також існує невелика ймовірність, що спін-офф про Джона Сноу з Кітом Гарінгтоном знову стане актуальним. Попри те, що раніше серіал був відкладений, і чутки про нього точаться вже кілька років, з огляду на велику кількість обговорюваних проєктів, нічого не можна виключати.

Джерело: Мovieweb