sonyazhytkova .18 сентября, 2024 10

Amazon MGM Studios презентував захоплюючий трейлер стрічки "Брати". Прем'єра фільму відбудеться в обмеженому прокаті 11 жовтня, а вже з 17 жовтня глядачі з усього світу зможуть насолодитися ним на платформі Prime Video.

Режисер Макс Барбаков, який здобув популярність завдяки "Пальм Спрінгс", втілює на екрані історію колишнього злочинця (Джош Бролін), чия спроба розпочати нове життя опиняється під загрозою, коли він знову стикається з братом-близнюком (Пітер Дінклейдж). Під час напруженої подорожі, наповненої втечами від куль, переслідуванням правоохоронців і нав'язливими вимогами матері, героям доведеться відновити свої родинні стосунки, щоб уникнути катастрофічних наслідків.

До акторського складу фільму приєдналися Брєндан Фрейзер, Гленн Клоуз, Тейлор Пейдж, покійний М. Еммет Уолш і Дженніфер Лендон. Сценарій, створений Ма́коном Блером за мотивами роботи Етана Коена, був реалізований під продюсерським наглядом Ендрю Лазара для Mad Chance у співпраці з Броліном через JB Productions, а також Дінклейджем через Estuary Films.

Джерело: Deadline