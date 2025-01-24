sonyazhytkova .24 января, 2025 4

Бролін, який втілює Герні Галлека у "Дюні", раніше пообіцяв залишити акторську кар'єру, якщо Вільньова не висунуть на "Оскар" за роботу над другою частиною. Судячи з усього, він серйозно налаштований дотриматися своїх слів.

"Хочу привітати з номінацією на 'Оскар' за найкращий фільм, а також Грейга Фрейзера за операторську роботу, Патріса Верметта за художнє оформлення та команду за найкращі візуальні ефекти і звук", – написав Бролін в Instagram.

"Схоже, мені доведеться залишити акторську професію, адже Дені не отримав номінацію. Це просто неймовірно. Я не розумію, як таке можливо. Але це життя. Джо Вокер та Дені, ви заслуговуєте на визнання. Це приголомшливий фільм, ще кращий за першу частину. Всі, хто отримав номінації, безумовно, гідні цього. Щасливий бути частиною цього проєкту. Вітаю всіх".

"Дюна 2" була номінована на кілька престижних нагород, зокрема за найкращу операторську роботу, художнє оформлення, звук і візуальні ефекти. Однак у категорії "Найкращий режисер" Вільньов поступився таким митцям, як Шон Бейкер ("Анора"), Брейді Корбет ("Бруталіст"), Джеймс Менголд ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"), Жак Одіар ("Емілія Перес") та Коралі Фаржеа ("Субстанція").

Чи здійснить Бролін свою обіцянку покинути кінематограф, чи все ж перегляне своє рішення – залишається лише здогадуватися. Тим часом Вільньов активно працює над третім фільмом франшизи – "Дюна: Месія", який обіцяє стати ще більш масштабним і захопливим.

Джерело: Gamesradar