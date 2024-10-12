sonyazhytkova .12 октября, 2024 6

Як і сюжет фільму, більшість подробиць про персонажів у новій стрічці Раяна Джонсона "Прокидайся, мертвий чоловік: Таємниця Ножів наголо" тримається в секреті. Проте актор вирішив поділитися невеликою підказкою про свого героя.

Зірка фільму "Старим тут не місце" приєднався до вражаючого акторського складу, до якого входять Деніел Крейґ (повертається до ролі детектива Бенуа Блана), Ендрю Скотт, Джеремі Реннер, Міла Куніс, Джош О'Коннор, Кейлі Спейні, Керрі Вашингтон, Гленн Клоуз та Томас Гейден Черч.

На даний момент шанувальники отримали мінімум інформації про цей проєкт, але Бролін вирішив пролити трохи світла на його зміст. У своєму інтерв'ю для Total Film актор розповів ключову деталь про свого персонажа:

"Я граю священника", — розкрив Бролін. Отець Френк — один із небагатьох персонажів, ім'я якого вже стало відомим глядачам. Актор зізнався, що виконання цієї ролі для нього стало втіленням давньої мрії. Він пригадав, як одного разу поділився зі своєю дружиною бажанням зіграти священнослужителя на екрані.

Крім того, актор не приховує свого захоплення роботою з режисером Раяном Джонсоном. Незважаючи на його багатий досвід співпраці з такими зірковими режисерами, як брати Коен, Дені Вільньов, брати Руссо, Рідлі Скотт та Роберт Родріґес, Бролін зазначив, що цей проєкт став одним із найяскравіших у його кар’єрі. "Раян Джонсон, мабуть, мій новий улюблений режисер. Це був один із найчудовіших досвідів у моєму житті, а акторський склад просто неймовірний", — підсумував він.

Прем'єра фільму "Прокидайся, мертвий чоловік: Таємниця Ножів наголо" запланована на 2025 рік.

Джерело: Мovieweb