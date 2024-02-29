sonyazhytkova .29 февраля, 2024 9

Актор, що втілив образ Таноса в "Месниках", розповів про незвичайний улюблений спогад, який може вразити шанувальників.

У цей час Бролін готується до виходу ще одного перспективного фільму. Під час промо-турне стрічки "Дюна: Частина Друга" він обговорює свої найвизначніші ролі, включаючи Таноса зі всесвіту Marvel Cinematic Universe. Актор згадав улюблений момент зі зйомок "Avengers: Endgame" і неочікувано, це перша сцена смерті Таноса, коли Тор відрубує йому голову. Він розповів у ексклюзивному інтерв'ю для GQ:

"У момент, коли я нарешті опинився на сцені зі знайомими людьми, такими як Марк Руффало та Дон Чідл, ми зняли деякі сцени разом. І я лежу на землі, камери спрямовані на мене. Вони за камерою, і я подивився на Руффало - і забув свою репліку. І я кажу: "Що за репліка?" Ніби він знає. Це інший персонаж [сміється]. Це інший актор. І він подивився на мене. І сказав: "Я не знаю".

Бролін продовжив:

"І я кажу: "Ти маєш знати це, що це?" І я відчував, що момент наближається. І тут Кріс [Хемсворт] говорить щось, але я не чув, що саме. Він тримає великий предмет [жестами, ніби махає Stormbreaker]. І я ще раз запитую: "Що за репліка?" І Руффало фактично дав мені відповідь. І це так смішно! Я подумав: "Як ти, запам'ятав репліку?" Руффало - наймилосердніша і найщедріша людина на світі. Ця історія - моя улюблена згадка з того фільму".

Джерело: Мovieweb