Звезда
Кого Хартнетт сыграет, не уточняется. Напомним, фильм расскажет о жизни и работе американского
В ролях также задействованы Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малек, Мэтт Дэймон и Роберт Дауни. Съемки стартуют в марте в
Анастасия Лях .6 января, 2022 0 11
На фото: Джош Хартнетт
Звезда
Кого Хартнетт сыграет, не уточняется. Напомним, фильм расскажет о жизни и работе американского
В ролях также задействованы Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малек, Мэтт Дэймон и Роберт Дауни. Съемки стартуют в марте в
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