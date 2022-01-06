Анастасия Лях .6 января, 2022 11

Звезда «Перл-Харбора» и сериала «Грошовые ужасы» появится в предстоящем байопике Кристофера Нолана «Оппенгеймер», сообщает Deadline.

Кого Хартнетт сыграет, не уточняется. Напомним, фильм расскажет о жизни и работе американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера (его сыграет Киллиан Мерфи), который во время Второй мировой войны разработал первую атомную бомбу.