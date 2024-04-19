sonyazhytkova .19 апреля, 2024 7

Ексклюзивний трейлер фільму від режисера М. Найта Шьямалана.



У короткому відео, Купер (Джош Хартнетт) виглядає як звичайний, люблячий батько, який разом із донькою відвідує концерт її улюбленої поп-зірки. Але коли донька висловлює подяку та називає цей день найкращим у своєму житті, ситуація раптово перетворюється на кошмар. Поступово помічаючи збільшену кількість поліцейських на концерті, Купер з'ясовує, що вони прийшли за серійним вбивцею, відомим як М'ясник, і розуміє, що весь концерт - це пастка.

До акторського складу, також долучилися Хейлі Міллс, Аріель Доногью, Марні Макфейл та дебютуюча у кіно Салека Шьямалан у ролі поп-співачки Леді Рейвен. М. Найт Шьямалан особисто фінансував цей проєкт, що дозволило SAG-AFTRA укласти тимчасову угоду для продовження зйомок під час страйків 2023 року.

Нещодавно Хартнетт зіграв роль фізика та лауреата Нобелівської премії Ернеста Лоуренса у фільмі Крістофера Нолана "Оппенгеймер". За цю роль він отримав нагороду від Гільдії кіноакторів у номінації "Краща чоловіча роль другого плану".

"Пастка" вийде у кінопрокат 9 серпня, трохи змінивши свою початкову дату виходу 2 серпня.

Джерело: Gamesradar