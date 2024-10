sonyazhytkova .7 октября, 2024 10

Сиквел до фільму "Five Nights at Freddy’s" ще не вийшов на знімальний майданчик, але виконавець головної ролі вже встиг порадувати шанувальників обнадійливими новинами. За його словами, друга частина буде набагато більшою та значно страшнішою за оригінал.

"Все буде набагато більшим, ставки підвищені", — розповів Хатчерсон у інтерв'ю Esquire. "З'явиться більше аніматроніків, зокрема нові, а світ фільму суттєво розшириться. Шанувальники просто збожеволіють від цього. Нас чекає багато веселощів і, водночас, більше жаху".

Дія фільму розгортатиметься у всесвіті "Five Nights at Freddy’s", добре відомому шанувальникам завдяки популярній відеогрі. Перший фільм успішно переніс сюжет першої гри на великий екран, і є всі підстави вважати, що сиквел звернеться до подій другої частини, "Five Nights at Freddy's 2". Раніше цього року студія підготувала сюрприз для фанатів, виклавши кадри з-за лаштунків майстерні Jim Henson’s Creature Shop, де створювали аніматронічних антагоністів для першого фільму. На одному з малюнків зображено персонажа, який нагадує Mangle, що з'являється у другій грі.

Крім того, до 10-ї річниці франшизи ScottGames опублікувала кілька уривків сценарію сиквелу, з яких лише один виявився справжнім. Один із цих фрагментів містив згадку про ключову локацію з другої гри — карусель. Чи це просте збіг? Сумнівно.

Як зауважив Хатчерсон, його головним завданням було розширити світ гри, зберігаючи при цьому реалістичність персонажів. "Це те, за що ми боролися в першому фільмі, адже світ 'Five Nights at Freddy’s' такий неймовірно дивний і дикий", — додав актор.

Відомо, що Джош Хатчерсон повернеться до своєї ролі, а режисерське крісло знову займе Емма Таммі. Що ж до інших акторів, каст поки що тримають у секреті.

Прем'єра "Five Nights at Freddy’s 2" відбудеться 5 грудня 2025 року.

Джерело: Gamesradar