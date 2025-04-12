sonyazhytkova .12 апреля, 2025 11

Зірка культового серіалу "Загублені" змінює джунглі на безжальні прерії — і готується до ролі, про яку мріяв майже 20 років.

Джош Холловей повертається у великий кіноформат. Актор зіграє головну роль у фільмі "Флінт", адаптації однойменного роману Луї Л’Амура, одного з найвідоміших авторів американського вестерну. Зйомки стартують у Нью-Мексико пізніше цього року.

Холловей втілить образ Джеймса Кеттлмана — безжального бізнесмена зі Східного узбережжя, який повертається до суворих земель Нью-Мексико та приймає нове ім’я — Флінт, на честь безжального вбивці, який його виростив. У центрі сюжету — конфлікт за землю, що переростає у криваву війну, а також зустріч з незалежною власницею ранчо Ненсі Кенніган, яка змушує героя задуматися над тим, який слід він хоче залишити після себе.

Сценаристом і режисером виступає Раян Вітакер, який обіцяє емоційно насичену та видовищну історію. Окрім виконання головної ролі, Джош Холловей також стане одним із продюсерів стрічки, разом з Бо Л’Амуром, сином письменника.

"Я давно мріяв втілити 'Флінта' на екрані", — зізнається Холловей. "Ми з Бо працювали над адаптацією майже два десятиліття. І тепер я не лише зіграю головного героя, а й братиму участь у створенні цього фільму — це справжня честь".

Нагадаємо, вже 15 травня на платформі Max відбудеться прем’єра нового серіалу "Duster", у якому Холловей зіграє водія-втікача, що співпрацює з ФБР. У його доробку також "Місія нездійсненна: Протокол Фантом", серіали "Йеллоустоун" і "Колонія".

А сам Луї Л’Амур залишається однією з ключових постатей в американській літературі. Його понад 100 романів і 250 оповідань розійшлися світом тиражем у понад 320 мільйонів примірників.

Флінт повертається — і цього разу він не просто персонаж зі сторінок книги, а герой, який оживе на екрані. І, схоже, Джош Холловей саме той, хто здатен вдихнути у нього справжнє життя.

Джерело: Deadline