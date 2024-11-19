sonyazhytkova .19 ноября, 2024 11

На фото: Джош О’Коннор, Емілі Блант та Стівен Спілберг

До зіркового складу долучилися Колін Ферт, Колман Домінго та Ів Гьюсон, створюючи потужну акторську команду.



Сценарій фільму, заснованого на ідеї самого Стівена Спілберга, пише його незмінний співавтор Девід Кепп. Деталі сюжету тримають у суворій таємниці, підігріваючи інтригу навколо проєкту.

Прем’єра запланована на 15 травня 2026 року — час, що має особливе значення для Спілберга, адже саме він колись започаткував літні блокбастери завдяки культовим "Щелепам" і "Індіані Джонсу".

Після тривалої паузи легендарний режисер повертається до гри, і глядачі можуть очікувати справжній масштабний проєкт.

Джерело: Deadline