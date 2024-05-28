sonyazhytkova .28 мая, 2024 12

Стрічка "Прокинься, мертвий чоловіче: Таємниця зі 'Знаєте хто'", вийде на платформі Netflix. Режисером та сценаристом виступить Джонсон, який також продюсуватиме кінокартину разом зі своїм партнером Рамом Бергманом через T-Street Pictures.

Подробиці сюжету наразі тримаються в секреті, і поки що Деніел Крейг залишається єдиним підтвердженим актором. Попередня частина, "Скляна цибуля", вийшла у 2022 році, знову з Крейгом у ролі відомого детектива Бенуа Блана. Фільм з'явився на Netflix після того, як стримінгова платформа уклала рекордну угоду на $450 мільйонів за два сиквели, і ця частина буде третьою в серії. Виробництво розпочнеться наступного місяця, а прем'єра запланована на 2025 рік.

Джош О’Коннор, відомий своєю роллю принца Чарльза у серіалі "Корона" та проривною роллю у фільмі "Божа власна країна", нещодавно знімався у стрічках "Виклики" Луки Гуаданьїно разом із Зендаєю і Майком Файстом, а також у фільмі Аліси Рорвахер "Ла Кімера".

Кейлі Спейні також активно знімається в кіно. Її нещодавно можна було побачити у фільмі Софії Копполи "Прісцилла", де вона зіграла дружину Елвіса Преслі – Прісциллу Преслі. Також вона з'явилася у хітовому фільмі студії A24 "Війна Штатів" режисера Алекса Гарленда.

Джерело: Deadline