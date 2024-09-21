sonyazhytkova .21 сентября, 2024 5

Келлі Райхардт напише сценарій та займе режисерське крісло майбутнього фільму, зйомки якого мають розпочатися вже цього року.

Сюжет фільму обертається навколо відважного пограбування у світі мистецтва на тлі війни у В'єтнамі. Продюсерами картини виступають Ніл Копп, Аніш Савджані та Вінсент Савіно з Filmscience. MUBI фінансуватиме фільм і розповсюджуватиме його в обраних регіонах. Filmscience стала продюсером усіх стрічок Келлі Райхардт з моменту виходу "Старої радості", а "Геній" стане другим спільним проєктом з MUBI.

Джош О'Коннор, володар премії Еммі, має вдалий рік: він зіграв у фільмі Amazon MGM Studios "Челенджери" разом із Зендеєю та Майком Файстом. Незабаром глядачі зможуть побачити його у драмі "Лі2 з Кейт Вінслет, а також у фільмі "Ніжки" під назвою Wake Up Dead Man. До його творчого доробку також входять, "Корона", "Ла Чімера" та серіал PBS "Ромео і Джулієта".

Джерело: Deadline