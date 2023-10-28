sonyazhytkova .28 октября, 2023 13

Зірка серіалу "Дрейк і Джош" Джош Пек розкриває, наскільки він був близький до гри Едварда Каллена у сагі "Сутінки".

Незважаючи на критику та стигму, яка приклеїлася до Роберта Паттінсона та Крістен Стюарт після гри ролей Едварда і Белли у "Сутінках", немає сумніву, що, коли фільми ще не виходили, ці ролі були найбажанішими для будь-якого молодого актора. Ну ось, як виявилося, зірка "Дрейк і Джош" Джош Пек - також мріяв про цю роль і навіть був дуже близький до її отримання.

У 2004-2007 роках Джош Пек піднявся до вершин популярності завдяки ролі у легендарному серіалі "Дрейк і Джош" на Nickelodeon. Незважаючи на цей успіх, йому не вдавалося знайти роль на великому екрані, яка б зробила його більш визнаним актором. Гра в "Сутінках" можливо б не зрушила цю стійку, але безумовно вплинула б на його кар'єру, так само як і на Паттінсона, Стюарта і Тейлора Лотнера.

У найсвіжішому випуску подкасту "Great Guys" в якості гостя з'явився Тейлор Лотнер, який відомий своєю роллю Джейкоба Блека в серії "Сутінки". Під час програми колишній актор з Nickelodeon, Джош Пек, розповів про свій власний процес кастингу на роль Едварда.

"Я пам'ятаю, це сталося близько 2006-2007 року. Мені сказали: "Зроби кастинг для фільму "Сутінки", це базується на популярній книзі і виглядає обіцяюче". Тож я відправив своє відео для ролі Едварда. Місяць по тому, я разом із менеджером дізнався, що вибір звузився до мене та ще трьох хлопців, і я був дуже близький до ролі. Я здивувався і сумнівався, оскільки в той час не був у найкращій фізичній формі. Але, на жаль, я не отримав ролі... Пізніше я побачив, що Роберт Паттінсон грає Едварда, і подумав: "Яким чудовим вибором ми були: Кріс Хемсворт або Стенлі Туччі?". Це було неможливо уявити. Тож, хоча ми майже працювали разом, сценарій вирішив інакше."

Джерело: Movieweb