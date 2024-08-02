sonyazhytkova .2 августа, 2024 11

Короткий тизер, дає нам перше уявлення про майбутне телешоу. Прем'єра якого відбудеться у четвер, 26 вересня, на каналі ABC та на платформі Hulu.

Як це зазвичай буває з проєктами Раяна Мерфі, сюжет серіалу тримається в таємниці. Однак з назви "Доктор Одисея" можна припустити, що це медична драма, дія якої відбувається на круїзному лайнері, що підтверджується в тизері.

У відео Джошуа Джексон намагається врятувати життя пасажиру на борту корабля, в той час як Дон Джонсон нагадує йому про відповідальність за безпеку всіх на судні.

У тизері також з’являються Філіпа Су та Шон Тіл, які надають допомогу головному героєві. Імена персонажів Джонсона, Су і Тіла наразі залишаються невідомими. Сценарій серіалу написали Раян Мерфі, Джошуа Джексон, Дон Джонсон, Джон Робін Бейтц та Джо Бейкен. Режисура і виконання продюсерських обов'язків лежать на Пари Барклей, а також у команду продюсерів входять Ерік Пакетт, Алексіс Мартін Вудолл, Ерік Ковтун, Скотт Робертсон і Нісса Дідеріх.

Джерело: Deadline